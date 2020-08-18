Тридцять нових випадків коронавірусу виявили учора у Тернополі. Загальна кількість інфікованих в обласному центрі зросла до 1102. Наразі бореться з недугою понад шістсот жителів обласного центру.

Протягом тижня в місті кількість нових випадків зараження стрімко збільшується, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Він пов’язує цю тенденцію насамперед із нехтуванням санітарно-епідемічних вимог.

«У Тернополі ситуація, на жаль, повторює загальну тенденцію, характерну для області. На жаль, зростає рівень захворюваності. Показник захворюваності на 100 тисяч в місті зараз складає 482,9 при середньообласному 368,6. Показник летальності в місті 0,3; в нас три людини померло в абсолютних цифрах».

Через зростання рівня захворюваності у Тернополі посилюють контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил. Відповідне рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу.

Софія Романська

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