На Тернопільщині серед інфікованих COVID-19 побільшало дітей. В області число заражених коронавірусом серед осіб до вісімнадцяти років зросло до 319.

Нині на стаціонарі у міській дитячій лікарні перебуває десятеро пацієнтів, а також шестеро людей з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Близько половини госпіталізованих – жителі районів області.

«Ситуація є вкрай напружена по стаціонарній допомозі. У міській дитячій лікарні побільшало хворих з підтвердженим діагнозом коронавірусу, а також є особи з підозрами на COVID-19. Через збільшення кількості хворих серед дорослого населення лікарню швидкої допомоги будемо повністю перепрофільовувати у госпіталь для надання допомоги хворим на COVID-19».

Додамо, у Тернополі з коронавірусом бореться понад шістсот людей, а в області – майже півтори тисячі.

Софія Романська

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