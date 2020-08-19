99 випадків зараження вірусом COVID-19 зареєстровано на Тернопільщині за останню добу.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (36 осіб)

Бучацький район (16 осіб):

• м. Бучач – 7

• с. Сороки – 2

• с. Підзамочок – 2

• с. Переволока – 1

• с. Новоставці – 1

• с. Зелена – 1

• с. Сокілець – 1

• с. Трибухівці – 1

Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани –1

• с. Посухів – 2

• с. Лапшин – 1

Теребовлянський район (2 особи):

• м. Теребовля – 2

Тернопільський район (8 осіб):

• смт Велика Березовиця – 2

• смт Великі Бірки – 1

• с. Застінка – 1

• с. Дичків – 1

• с. Красівка – 1

• с. Мар’янівка – 1

• с. Прошова – 1

Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 1

• смт Товсте – 5

• с. Печора – 1

• с. Бедриківці – 3

Борщівський район (2 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Пищатинці – 1

Збаразький район (3 особи):

• с. Іванківці– 1

• с. Доброводи – 1

• м. Збараж – 1

Підволочиський район (2 особи):

• смт Підволочиськ – 2

Монастириський район (1 особа):

• с. Вербка – 1

Шумський район (2 особи):

• м. Шумськ– 2

Лановецький район (7 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Москалівка – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Грибова – 1

Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 2

• с. Біла – 1

Зборівський район (1 особа):

• с. Озерна – 1

Кременецький район (2 особи):

• с. Старий Тараж – 2

Зазначимо, що це найбільша кількість нових випадків захворювання, яку виявляли в області за одну добу. Попередній “рекорд” становив 97 хворих і був зафіксований 15 серпня.

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