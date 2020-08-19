99 випадків зараження вірусом COVID-19 зареєстровано на Тернопільщині за останню добу.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (36 осіб)
Бучацький район (16 осіб):
• м. Бучач – 7
• с. Сороки – 2
• с. Підзамочок – 2
• с. Переволока – 1
• с. Новоставці – 1
• с. Зелена – 1
• с. Сокілець – 1
• с. Трибухівці – 1
Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани –1
• с. Посухів – 2
• с. Лапшин – 1
Теребовлянський район (2 особи):
• м. Теребовля – 2
Тернопільський район (8 осіб):
• смт Велика Березовиця – 2
• смт Великі Бірки – 1
• с. Застінка – 1
• с. Дичків – 1
• с. Красівка – 1
• с. Мар’янівка – 1
• с. Прошова – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики – 1
• смт Товсте – 5
• с. Печора – 1
• с. Бедриківці – 3
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Пищатинці – 1
Збаразький район (3 особи):
• с. Іванківці– 1
• с. Доброводи – 1
• м. Збараж – 1
Підволочиський район (2 особи):
• смт Підволочиськ – 2
Монастириський район (1 особа):
• с. Вербка – 1
Шумський район (2 особи):
• м. Шумськ– 2
Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Москалівка – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Грибова – 1
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 2
• с. Біла – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Озерна – 1
Кременецький район (2 особи):
• с. Старий Тараж – 2
Зазначимо, що це найбільша кількість нових випадків захворювання, яку виявляли в області за одну добу. Попередній “рекорд” становив 97 хворих і був зафіксований 15 серпня.
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