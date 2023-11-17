Патрульні склали три протоколи на, ймовірно, нетверезу водійку, яка вчинила ДТП та поїхала з місця.

Учора, близько 15-ї години, поліцейські отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Котляревського. Заявник розповів, що водій автомобіля Renault здійснив наїзд на його припаркований автомобіль, після чого не зупинився та продовжив рух.

Завдяки очевидцям охоронці порядку оперативно розшукали автомобіль на вулиці Новий Світ та встановили водія. За кермом автівки перебувала жінка, яка підтвердила, що була учасником ДТП та поїхала з місця події.

Під час спілкування з 58-річною кермувальницею, поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду громадянка відмовилася в категоричній формі.

На водійку інспектори склали адміністративні матеріали:

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від керування транспортним засобом.