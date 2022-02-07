Скромні, якщо сказати досить м’яко, наразі здобутки українських атлетів на зимовій Олімпіаді.

До омріяного п’єдесталу за три дні змагань нікому з них і близько не вдалося підібратися. До того ж, ще й фатально не щастить: у команді біатлоністок до Олени Білосюк, яка перебуває на карантині, додалася і Дар’я Блашко, а наші саночники один за одним примудрилися повилітати з саней під час заїздів. Тому доводиться вишукувати, наче пінцетом, щось таке, що хоч віддалено скидається на успіх. Отож, виявляється, гірськолижник Іван Ковбаснюк, фінішувавши 33-ім з 46 учасників, показав найкращий серед всіх українців результат серед у швидкісному спуску на Олімпіадах в історії – раніше на Олімпійських іграх 1998 та 2002 Микола Скрябін фінішував на 49-му та 47-му місці… Щоправда, наша збірна фігуристів посіла 10-те місце у командних змагання, але воно – останнє серед учасників фіналу…

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На цьому тлі 10-те місце Юлії Джими і 11-те Ірини Петренко в індивідуальній гонці на 15 км, в якій взяли участь 87 спортсменок, виглядають цілком пристойним результатом і навіть дають підстави з деякою досадою подумати: а що могло б бути, якби Ірина швидше бігла на дистанції, а Юлія не припустилася промаху на останньому рубежі в стрільбі стоячи. Справді, Петренко закрила всі мішені (аж якось сиротливо виглядає її “0” в графі промахів у фінішному протоколі в оточенні “1”, “2”, “3”), а Джима цілком обгрунтовано могла претендувати на медаль. Третя наша представниця, Вал. Семеренко, на жаль, досить швидко змушена була зійти з дистанції. Тренер команди Урош Велепець розповів, що у Валі почалася задишка і вже не було сил бігти:

“Не вистачило повітря. Розпочала добре перше коло, але потім холодне повітря… У неї є незначна алергія на холод. Виник спазм, і вона не змогла бігти….”.

Олімпійською чемпіонкою в “індивідуалці” стала німкеня Деніз Херрманн, срібну медаль здобула француженка Анаїс Шевальє-Буше, а бронзу виборола норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Успіх (нехай і відносний) Юлії та Ірини одразу ж знайшов відгук у соцмережах:

“Дуже гідний виступ. Молодці дівчата. Петренко єдина, хто на “0” відстріляла (це не зовсім так – 53 місце теж з “0” промахів посіла представниця Данії Слеттемарк – мабуть, взагалі пішки подолала дистанцію – І.Д.)

“Юлька молодець! Шкода – промах на останній стійці, можна було б поборотися й за медаль. А так – з’явилися примарні надії на естафету…”

“Якби Джима стріляла так, як Петренко, була б заявка на медаль, а так…”

“Виступ наших дівчат треба визнати нормальним. Є надія на майбутні старти”

Будемо сподіватися, що надія таки є…