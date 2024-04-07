Учениця з Тернопільщини перемогла на всеукраїнській олімпіаді

З 1 по 4 квітня на Волині відбувся ІV етап всеукраїнської учнівської олімпіади з географії.

Майже 150 учнів з усієї України упродовж чотирьох днів змагалися в інтелектуальних естафетах за звання найкращих знавців географії. Серед тріумфаторів фінального етапу Всеукраїнської олімпіади з географії – учениця 11 класу Шумського ліцею Адріана Стельмащук, яка здобула ДИПЛОМ ІІІ ступеня. Підготувала переможницю до змагань учителька Ліна Леонідівна Ковальська.

Про це повідомила Алла Ніколаєва на сторінці Управління освіти, культури, молоді, спорту Шумської міської ради.

“Вітаємо з перемогою та бажаємо подальших успіхів! Тож не зупиняйтесь на досягнутому, а продовжуйте здобувати нові знання, відкривати світ, досліджувати незвідане”, – ідеться у дописі.