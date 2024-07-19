Колектив поліції Тернопільщини висловив співчуття з приводу смерті колеги.
Передчасно пішла із життя дільнична офіцерка поліції з Шумська, старша лейтенантка полiцiї Надiя Мельник. Їй було лише 24 роки.
Надія прийшла на службу в поліцію у 2021 році. Зарекомендувала себе відповідальним, старанним працівником.
“Світла пам`ять про Надію назавжди залишиться в серцях колег по роботі, друзів та знайомих. Хай земля буде пухом та вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні колективу Національної поліції у Тернопільській області.