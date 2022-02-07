Тримає марку: спортсмен з Тернопільщини знову випав із саней на Олімпійських іграх. ФОТО

На Олімпійських іграх у Пекіні стартували змагання у санному спорті серед чоловіків. Україну представляють Антон Дукач та Андрій Мандзій.

Обидва спортсмени виступили невдало. У першій спробі Мандзій не зміг утриматися на санях, впавши наприкінці дистанції. Фінішував спортсмен окремо від саней, повідомляє Sport.ua.

Зазначимо, що таку саму помилку Мандзій зробив на минулих Олімпійських іграх у Пхенчхані. Тоді спортсмен вилетів із саней на старті дистанції.

Інший українець Антон Дукач виступив краще: під час своєї спроби перекинувся на санях, але зміг утриматись.

Обидва спортсмени знаходяться за межами топ-15.