За інформацією ЗМІ, ФІФА нині розглядає можливість спростити для арбітрів визначення офсайду. Суть нової концепції полягає в тому, щоб вважати офсайд лише у випадку, коли тіло гравця повністю знаходиться ближче до воріт суперника, ніж захисник. Зараз часто виникають спірні ситуації, коли лише частина руки чи ноги знаходяться ближче, ніж захисник, і це вже вважається “поза грою”. Якщо ж правило офсайду змінять, це може зробити гру динамічнішою. Повідомляється, що спочатку новинку випробують у юнацьких турнірах та нижчих лігах Нідерландів та Швеції.

Турецький клуб “Фенербахче” присутній серед учасників російського турніру Кубок PARI Прем’єр, що проходить у Санкт-Петербурзі. Попри те, що керівництво клубу зі Стамбула заздалегідь підтвердило участь у змаганні, деякі гравці “Фенербахче” відреагували на це вкрай негативно. Повідомляється, що прихильники неучасті команди у турнірі на чолі з новобранцем Едіном Джеко виступали категорично проти появи “Фенербахче” в РФ. Як відомо, ще раніше Джеко був активним противником проведення товариського матчу між національною командою Боснії і Герцеговини та збірною Росії, яка відсторонена від ігор на будь-якому рівні через повномасштабне військове вторгнення російської армії в Україну.

Йожеф Сабо прокоментував поразку збірної України U-21 від Іспанії (1:5) у півфіналі молодіжного Євро-2023: “Іспанці дали урок справжнього футболу, виглядали на голову вищими за нашу збірну. Суперник перевершував у відборі м’яча, в організації гри, у завершенні атак. Добре виходив з оборони в атаку, майстерно звільняючись від високого пресингу. А їхня робота з м’ячем – це вище всіх похвал. Гравцям нашої збірної необхідно працювати у своїх клубах над підвищенням рівня майстерності, грамотною командною грою, психологічною стабільністю, адже на одному ентузіазмі та бажанні далеко не заїдеш”. Ну, далеко чи не далеко, а до Парижу на Олімпіаду-2024 таки заїхали…

Луганська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному директору футбольного клубу “Зоря” Сергію Рафаїлову. За даними слідства, у 2019 році фігурант здійснив заниження податкових зобов’язань ФК”Зоря” на суму понад 5 мільйонів гривень. За його вказівкою у податковій звітності було відображено витрати на послуги з пошуку та укладання контрактів з двома гравцями, які фактично не були надані. За ці протиправні дії правопорушнику загрожує штраф від десяти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Справа за малим: притягти Рафаїлова до суду і “воздати” за скоєне. З цим, однак, наразі проблеми – він вирішив перечекати непевні часи в Росії… Форвард Роман Зозуля, який перебуває без команди та зайнятий допомогою українській армії, не хоче продовжувати кар’єру футболіста. “Складна ситуація. Коли у моїй країні війна, гинуть діти, гинуть люди, а я тут тренуюсь… Важко збиратися на тренування. Я не хочу продовжувати кар’єру. Була пропозиція від “Полісся”, але я відмовився. Мені не потрібно, щоб був останній матч, щоб усі поплескали. Завершив кар’єру – і добре. Є інше життя, не лише футбол. А останній матч, то це треба повертатися до своєї команди, тобто в “Дніпро” чи “Динамо”. “Дніпра” того вже немає, а в “Динамо» зараз мене ніхто не візьме”, – сказав Р. Зозуля.