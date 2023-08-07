Сьогодні близько 2-ї години ночі, патрулюючи вулицею Михайла Грушевського, інспектори помітили автомобіль КІА, який перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Спілкуючись із кермувальником, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер на місці зупинки транспортного засобу. Результат виявився позитивним, прилад зафіксував 0,84 проміле алкоголю в крові водія.

Під час складання адміністративних матеріалів керманич спробував уникнути відповідальності та запропонував інспекторам неправомірну вигоду у розмірі 200 євро.

Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії, але громадянина це не зупинило. Він підійшов до службового автомобіля, поклав паперовий згорток із грошовими коштами, аби інспектори не складали протокол за порушення ПДР.

Охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, зафіксували пропозицію неправомірної вигоди та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Подібний випадок стався вчора у Почаєві. На лінію 102 надійшло повідомлення від дільничного офіцера поліції про те, що на блокпосту місцевий житель, котрого зупинили за порушення правил дорожнього руху в час комендантської години, за кермом перебуває нетверезий. До того ж чоловік, аби на нього не склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння, пропонує поліцейським 200 американських доларів неправомірної вигоди. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП – на водіїв теж складено.