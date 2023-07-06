Два дні тому у Запорізькій області загинув сапер з Тернопільщини Олександр Довбенько.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Білобожницької територіальної громади.

“Шановні жителі громади, невимовний сум і скорбота огорнули нашу громаду від чергової болючої звістки, що долинула до нас із фронту.

4 липня 2023 року, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойових завдань в районі проведення бойових дій поблизу населеного пункту Приютне Запорізької області, загинув житель с. Білий Потік, сапер інженерно-саперного взводу, солдат ДОВБЕНЬКО Олександр Борисович 26 квітня 1998 року народження.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, дружині, рідним братам з сім’ями, а також всім родичам та близьким молодого Героя, і разом з Вами розділяємо нестерпний біль втрати, що нещадно розриває серце.

Про зустріч та чин похорону повідомимо додатково.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ!”.