Дев’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 2 грудня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – чоловік 67 р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 57 р., м. Тернопіль;
3 – чоловік 70 р., Тернопільський район;
4 – жінка 62 р., Кременецький район;
5 – чоловік 79 р., Тернопільський район;
6 – жінка 84 р., Тернопільський район;
7 – чоловік 71р., Тернопільський район;
8 – чоловік 72 р., Чортківський район;
9 – чоловік 42 р., Кокорів Кременецький район.
Загалом за минулу добу в області зареєстровано 335 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 412 людей.
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