Для особистого прийому громадян у Зборівську громаду приїхав народний депутат 165-го округу Іван Чайківський.

Люди із міста та населених пунктів прийшли із різними проблемами й питаннями. Здебільшого розмови стосувались матеріальної допомоги малозабезпеченим, земельних питань, проблем дорожньої галузі, індивідуальних особистих звернень, повідомляє Терен.

По кожному зі звернень депутат прийняв відповідне рішення – це лобіювання теми у вищих інстанціях та особистий контроль. Деякі із них вирішував на місці спільно із командою помічників.