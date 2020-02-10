На другий і третій квартал цього року Тернопіль не забезпечений коштами на закупівлю препаратів інсуліну. Для того, щоб хворі на цукровий діабет отримували безоплатні препарати інсуліну не вистачає більше п’яти мільйонів гривень.

Про цю проблему йшлося на черговій сесії міської ради сьомого лютого.

– В Тернополі на даний момент проблеми забезпечення людей інсулінами немає, – зазначила Ольга Ярмоленко, заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – Але ця проблема може виникнути з квітня по жовтень місяць. Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет гарантується державою і за державні кошти. На перший квартал 2020 року з державного бюджету на це було виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень, з міського бюджету – 1 мільйон 500 тисяч гривень і це задовольнило потребу. Тобто, від держави ми отримали 40 % необхідних до потреби коштів. У січні прийшов лист Міністерства охорони здоров’я, що у другому і третьому кварталах забезпечення з державного бюджету не буде, а буде тільки з жовтня. Таким чином, нам не вистачає 5 мільйонів 286 тисяч гривень.

Міський голова Сергій Надал додав, що коли приймали бюджет громади, то були рекомендації від МОЗу про те, що на перший квартал закупівлю препаратів інсуліну мають профінансувати місцеві ради, а з другого кварталу мало бути фінансування з Національної служби здоров’я України. І вже після того, як місцевий бюджет був прийнятий, з міністерства повідомили, що грошей не буде. Тернополю потрібно понад мільйон гривень в місяць, це немала сума, і йдеться про життя людей.

Для того, щоб вирішити проблему депутати прийняли звернення до Голови ВРУ Дмитра Разумкова, прем`єр-міністра України Олексія Гончарука та народних депутатів від Тернопільщини з проханням вирішити питання додаткового виділення коштів з Державного бюджету для забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет в повному об’ємі.

Ольга Трач

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