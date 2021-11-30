Майже зимова холоднеча насувається на Тернопільщину. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, морозяна погода зберігатиметься і денної пори, також дошкулятимуть сильні вітри.

Тенденції зі зниження температурних показників посилюватимуться. “Листопад завершиться холодною погодою. Температура повітря буде низькою повсюди. Протягом дня очікується від 2 морозу до 4 градусів тепла. Це — максимально! Атмосферний фронт залишить нашу територію, тому суттєвих опадів не буде. Хіба що вночі та вранці його залишки зумовлять дощ та мокрий сніг на Заході. Західний вітер буде рвучким, практично завжди, коли заходить холодне повітря, що додатково охолоджуватиме довкілля – підготуйте тепліший гардероб”, зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, прохолодна погода зберігатиметься протягом тижня. Втім, ближче до вихідних у краї трохи потепліє.