Аграрії Тернопільщини завершили збір ранніх зернових культур.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, у краї обмолотили 100% пшениці, ячменю та жита.

Аграрії кажуть: врожайність на Тернопільщині цього року хороша, зокрема, вища, ніж торік. «Цього року врожайність в нас становить 1,6 мільйона тонн. Це на понад 400 тисяч тонн більше, аніж минулого року.

Також вже вдалося зібрати 32% овочів. Окрім того, аграрії краю закінчують збір ріпаку, на сьогодні обмолочено 92%. Ярий ячмінь зібрано на площі 59,2 тисячі гектара, що становить практично 97%».

За словами аграріїв, посівні площі зернових культур на Тернопільщині цього року дещо менші, ніж торік. Втім, це не завадило зібрати гарний врожай. Більшість агропідприємств краю вже приступили до збору врожаю овочів.