У Чорткові взяли церковний шлюб чоловік і жінка з Лисичанська. У подружжя уже п’ятеро дітей, проте укласти союз перед Господом вони вирішили лише тепер, після переїзду на Тернопільщину.

«У нас нове Таїнство Подружжя укладено молодятами з Лисичанська, які вже мають своїх чотирьох діток, а скоро матимуть і п’ять. Тепер вони офіційно благословенні та з’єднані з Христом і Церквою! Слава Богові за все!», – йдеться на сторінці Церкви Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії міста Чорткова, де вимушені переселенці поєднали свої серця перед Всевишнім.

Читайте також: Біля Катедри роздавали допомогу переселенцям: за день її отримали понад тисяча людей. ФОТО

До речі, у даному храмі уже не вперше беруть церковний шлюб подружжя зі східних областей України, для яких Чортків став тимчасовим прихистком.