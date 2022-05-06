Більше тисячі переселенців отримали гуманітарну допомогу у Тернополі від благодійників Греко-католицької церкви. Речі людям роздавали біля Архикатедрального собору.

Волонтерський проект реалізували завдяки парафії Святого Йосифа Обручника з міста Чикаґо та Фонду Допомоги Героям. Речі першої необхідності могли отримати люди, які тимчасово проживають у Марійському духовному центрі «Зарваниця», а також переселенці, які прибули до Тернополя.

«Ми взяли із собою мінімум речей. Прийшла весна, і потрібні були інші речі. Завдяки таким благодійникам, ми зараз маємо необхідне», – каже харків’янка Олена Гурик.

В Архикатедральному соборі Тернополя наголошують, у складний час необхідна підтримка людей, які найбільше постраждали від війни.

«Руки можуть бути розв’язанні лише тоді, коли серця людей відкриті на допомогу іншим. Цей час складний і ми хочемо бути ближче, кому ще важче. Це можливо, коли ти маєш підтримку, підтримку не словами, але вчинками. Дякуючи нашим добродіям, а це – парафія Святого Йосифа Обручника (м. Чикаґо) та Фонду Допомоги Героям, що діє при парафії Святого Йосифа Обручника, ми змогли реалізувати перший етап допомоги внутрішньо переселеним особам. Сьогодні це була допомога для людей, що перебувають у Марійському Духовному Центрі «Зарваниця» та більш ніж 1000 осіб у місті Тернопіль».