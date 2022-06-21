У селі Касперівці Чортківського району місцеві мешканці викидають сміття з кладовища у Серет.

Про ситуацію, що викликає справедливе обурення, написав у Фейсбуці Петро Площанський.

“На кладовищі у Касперівцях гарно прибрано. Поруч несе свої води мальовнича річка Серет. Дуже прикро, що все сміття з кладовища скидається прямо в річку, а далі воно пливе по Серету до Дністра, залишається по берегах у сусідніх селах. В чім їх вина, що їхні береги встелені непотребом. Прохання: виносити все сміття з кладовища на “виділену” площадку біля входу, звідки згодом все вивозити на сміттєзвалище. Заліщицька ОТГ має фінансову можливість це організувати разом зі старостинським округом. Вже давно потрібно перейти з мертвих пластикових вінків, букетів на живі квіти, як це роблять в інших селах. А жителям по совісті треба зібратись на суботник і вибрати все сміття з берега Серету – пам’ятка природи Ііхтіологічний заказник “Касперівсько-Городоцький””, – ідеться у дописі чоловіка.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у селі Воля колишнього Теребовлянського, а нині Тернопільського району хтось викинув у лісі трупи свиней.