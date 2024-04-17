Під час розчищення водойм в парку “Сопільче” мул не вивозили, а складували на берегах річки Серет.

Господарський суд Тернопільської області зобов’язав сплатити комунальне підприємство штраф в розмірі майже 500 тис. грн за забруднення парку «Сопільче». Під час розчищення тернопільського ставу в 2020 році підрядна організація мул не вивозила, а складувала на берегах річки Серет в парку. Згідно з висновками екологічної інспекції, такі дії знищили не лише газон, але й дерева, які росли при березі, повідомляє ZAXID.NET.

Державна екологічна інспекції з позовною заявою звернулася до Господарського суду Тернопільської області. Інспектори надали усі документи, які засвідчують шкоду довкіллю, яку допустило комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя».

Господарський суд Тернопільської області зобов’язав сплатити комунальне підприємство штраф в розмірі майже 500 тис. грн за забруднення парку «Сопільче». Під час розчищення тернопільського ставу в 2020 році підрядна організація мул не вивозила, а складувала на берегах річки Серет в парку. Згідно з висновками екологічної інспекції, такі дії знищили не лише газон, але й дерева, які росли при березі.

Державна екологічна інспекції з позовною заявою звернулася до Господарського суду Тернопільської області. Інспектори надали усі документи, які засвідчують шкоду довкіллю, яку допустило комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя».

Зокрема встановили, що в 2020 році комунальне підприємство найняло підрядну організацію ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» для капітального ремонту наносів та розчистки від намулу окремих прибережних ділянок ложа тернопільського ставу. Зробили це для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водосховища. Підприємство мало б при розчищенні намулу вивозити його у відпрацьований кар’єр, однак натомість складувало відходи у прибережній захисній смузі річки Серет на території парку «Сопільче». Робили це біля підвісного мосту, йдеться у рішення Господарського суду Тернопільської області від 21 березня.

Згідно з складеними актами Державної екологічної інспекції, вийнятий з водойми ґрунт належить до забруднюючих відходів. Зокрема, експерти відібрали проби землі, де складувався намул з ставу і провели відповідні дослідження. В результатах зазначили, що в зразках майже втричі перевищені показники хімічної речовини азоту амонійного, також втричі перевищені показники хлоридів та щільного залишку водної витяжки.

В суді представник КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» зазначив, що підприємство не є користувачем забрудненої земельної ділянки, загальною площею 57,0804 га, а також не є балансоутримувачем парку «Топільче», а лише здійснює його утримання в належному стані. Підняти з дна ставу ґрунт біля підвісного моста в парку складували не комунальники, а підрядна організацію. Тому юрист комунального підприємства просив суд відмовити у позові.

Суддя Господарського суду Тернопільщини Надія Андрусик, заслухавши обидві сторони, вирішила позов екологічної інспекції та прокуратури області задовільнити. Постановила стягнути з КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» в користь держави 476 580 грн шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. З цієї суми 30% перерахувати в дохід спеціального фонду Державного бюджету України, 50% – в дохід спеціального фонду місцевого бюджету Тернопільської ОТГ, 20% – в дохід спеціального фонду місцевого бюджету Тернопільської обласної ради.

Окрім того, суд зобов’язав сплатити прокуратурі області понад 7 тис. грн судового збору. На рішення суду також можна подати апеляційну скаргу.