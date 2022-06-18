Жахливу картину можна спостерігати у селі Воля колишнього Теребовлянського району.

Там хтось викинув у хащі біля дороги до лісу мертвих свиней. Трупи тварин розкладаються і від них поширюється жахливий сморід.

Про це написала у Фейсбуці Лілія Ясінська.

“Кожного разу, коли ми йдемо вигулювати собаку, замість того щоб насолоджуватись прогулянкою, ми натикаємось на нові «свіжі» купи сміття. І їх стає ще більше, але те, що ми побачили сьогодні, вже переходить всі межі. На фото зображено дві тушки свиней, які жахливо смердять (і невідомо скільки ще їх є в кущах). Люди, скажу коротко: в тих свиней більше серце і совісті! Мабуть той, хто вивозить сміття, думає, що його і так ніхто не бачить. Так, зараз його не видно, бо природа розумніша за вас, і ті «гори» ховає під свої крила, але восени, зимою і весною ви розумієте. Мало того, що воно все смердить, його ще й видно прекрасно. Зараз ви майбутнє ваших дітей та онуків перетворюєте на сміттєзвалище. В мене все…”, – написала жінка.