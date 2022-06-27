Коридором шани у Теребовлі зустріли загиблого воїна Назара Мялікгулиєва.

Люди, стоячи на колінах, віддали захиснику шану. У центрі громади відправили поминальну панахиду. Потім домовину повезли у рідне село Кобиловолоки, повідомляють Т1 Новини.

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Ховають військового сьогодні у селищі Козова, де він жив з дружиною і дітьми. Загинув захисник внаслідок артилерійського обстрілу біля населеного пункту Миколаївка на Луганщині.

Вічна пам’ять!

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