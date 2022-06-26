Зі сльозами і на колінах: на Тернопільщині зустріли тіло Героя Назара Мялікгулиєва. ФОТО

З молитвою, зі сльозами болю та скорботи, на колінах із лампадками в руках живим коридором шани зустріли теребовлянці полеглого у війні з російськими окупантами Героя Назара Мялікгулиєва.

Воїн родом з села Кобиловолоки Теребовлянської громади.

Молодший сержант Назар Мялікгулиєв, 1990 р. н., загинув 22 червня, захищаючи Україну, внаслідок артилерійського обстрілу біля населеного пункту Миколаївка Луганської області. Боєць ніс службу в 10 гірсько-штурмовій бригаді, був командиром відділення зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

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Після зустрічі Героя у Теребовлі домовину з тілом загиблого військовослужбовця повезли у рідне село Кобиловолоки, щоб з мужнім захисником змогли попрощатися його односельчани.

За попередньою інформацією, похорон Назара Мялікгулиєва відбудеться об 11.00 год. в смт. Козова, де він останнім часом проживав з дружиною і дітьми. В нього залишились дружина, діти, мама, брат і сестра.

Вічна та світла пам’ять відважному захисникові!

Герої не вмирають!