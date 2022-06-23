На війні загинув боєць з Тернопільщини Назар Мялікгулиєв. Він був бійцем 10-ої гірсько-штурмової бригади.

Про це Суспільному повідомила начальниця пресслужби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська.

Військовослужбовець загинув на східному напрямку оборони під час виконання бойового завдання.

“Активний, свідомий, відповідальний. Його життєвим кредо було: “Україну кохайте, Батьківщину любіть”. І він до останнього подиху, до останнього стуку серця боровся за свою Україну, яку він бачив вільною, сильною, європейською. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, він ні секунди не вагався – зібрав все своє екіпірування й вирушив захищати свою країну. Назар ні хвилини не сумнівався у нашій перемозі, і ми обов’язково переможемо в пам’ять про нього і всіх наших полеглих Героїв”, – розповів його побратим Степан Барна.

Як повідомляє “АрміяINFORM” батько Назара Мялікгулиєва етнічний туркмен Курбангельди Мялікгулиєв. Служив строкову службу в українському Криму. Там він познайомився з майбутньою дружиною, яка походила із західної України. Після його звільнення в запас молоде подружжя переїхало з Балаклави на Тернопільщину.

“Закінчивши школу, Назар років вісім працював у лісництві. З перервою на військову службу — у 2008-2010 роках служив за контрактом у ракетній бригаді. Спочатку був механіком-кулеметником, згодом – механіком тактичних ракет. Був призваний за третьою хвилею мобілізації. У складі батальйону зенітник Назар пройшов бої під Кримським, а в 2015-му – в районі Тошківки, Оріхового, Новотошківського”, – пише “АрміяINFORM“.

Після закінчення контракту працював за кордоном, був удома й знову пішов воювати.

Назар Мялікгулиєв народився у селі Кобиловоки. Із 6 років почав писати вірші. Має друковані поетичні збірки. Одна з них називається “Критик”, інша – “До народу”.

“Ми познайомилися з Назаром, коли він зустрічався з моєю подругою, волонтеркою Галею Шупер. Тоді він був її наречений, потім став її чоловіком. Щирий, відкритий, патріот. Він так любив Україну! Його вірші від серця. Талант і серце – це про нього та його творчість. Якраз вчора я читала збірку його поезій, а сьогодні дізналася, що він вчора загинув”, – розповіла тернополянка Вікторія Кривоніс.

У Назара Мялікгулиєва залишилися дружина та троє дітей.