До України йде холодний атмосферний фронт, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Він і зумовлюватиме зниження температурних показників, а також дощі у західному регіоні. Втім, незадовго осіннє тепло повернеться.

Протягом дня на Тернопільщині спостерігатиметься +9 +14 градусів. Місцями дощитиме, опади будуть періодичними, від невеликих до помірних, – зазначає Наталка Діденко.

«Оскільки фронт – холодний, то й, відповідно, температура повітря знизиться. Вітер нарешті вгамується, напрямок – з північного сходу та сходу. 8-го листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє. Поки дозволяє погода, поганяйте, хоч би й в обід, по виставках та фільмах, чи просто у найближчому скверику походіть колами. Адже смог вже пішов, якраз можна подихати і набратися оптимізму на іншу, похмурішу, осінь».

Отже, терпіти неприємні осінні холоди жителям краю потрібно до вихідних. Дещо теплішатиме у регіоні уже з п’ятниці.

Софія Романська