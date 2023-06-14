Пам’ятне погашення «власної» марки та конверта, присвячених 125-річчю з дня концерту Соломії Крушельницької відбулося у Бережанах. Захід провели у виставковій залі музею Богдана Лепкого.

– Концерт Соломії Крушельницької у Бережанах відбувся 125 років тому – 12 червня 1898 року, – розповіли у музеї. – Він був незабутньою подією, що збереглася в пам’яті місцевої спільноти та поціновувачів оперного співу. Ініціатором випуску марки та конверта є голова Тернопільського обласного товариства Асоціації філателістів України Олег Поливко. Бути присутнім на події особисто він не міг, оскільки зараз захищає нашу землю від ворожої навали. На марці зображено будівлю Католицького дому у Бережанах, де відбувся концерт. Конверт прикрашено колажем із фотографії «Соломія Крушельницька в колі Бережанського «Бояна» та фрагменту старої поштівки із зображенням Католицького дому.

Після церемонії погашення звучали музичні композиції ще одного ювіляра цього року – Василя Барвінського. Виконувала їх піаністка Євгенія Біркова. Кожен відвідувач заходу міг придбати марку та конверт, які є символом вшанування спадщини Соломії Крушельницької. Як зауважують у музеї, вони не лише є цінними пам’ятками для колекціонерів-філателістів, але й нагадують про велич артистки та її внесок у національну музичну культуру України.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці