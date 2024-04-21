Повідомлення про задимлення у церкві надійшло до оперативно-диспетчерської служби ДСНС сьогодні близько 11 години ранку. Горів храм у селі Потутори Бережанської територіальної громади.
Як зʼясувалося, вогонь охопив площу два квадратних метри. Ймовірно, займання сталося внаслідок короткого замикання електромережі. Пожежу ліквідували до прибуття рятувальників.
У ДСНС вкотре нагадують, що аби запобігти виникненню пожежі у приміщенні, необхідно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки:
• слідкуйте за станом та справністю електромережі;
• у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими електроприлади;
• намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
• подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.
Дотримуйтесь норм встановлення та правила користування;
• не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади;
• контролюйте справність електроприладів, які використовуєте.