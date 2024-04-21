Повідомлення про задимлення у церкві надійшло до оперативно-диспетчерської служби ДСНС сьогодні близько 11 години ранку. Горів храм у селі Потутори Бережанської територіальної громади.

Як зʼясувалося, вогонь охопив площу два квадратних метри. Ймовірно, займання сталося внаслідок короткого замикання електромережі. Пожежу ліквідували до прибуття рятувальників.

У ДСНС вкотре нагадують, що аби запобігти виникненню пожежі у приміщенні, необхідно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки:

• слідкуйте за станом та справністю електромережі;

• у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими електроприлади;

• намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

• подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.

Дотримуйтесь норм встановлення та правила користування;

• не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади;

• контролюйте справність електроприладів, які використовуєте.