Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 15 серпня, близько 17.30 на автодорозі при виїзді з міста Чортків в напрямку Тернополя.

За попередніми даними, водій бензовоза раптово перетнув зустрічну смугу руху та виїхав на узбіччя, де транспортний засіб перекинувся. Водія у важкому стані доправили до лікарні.

На місці події працюють рятувальники, які усувають наслідки перекидання автоцистерни, що призвело до витоку пального. Рух на даній ділянці дороги допоки перекритий, його регулюють патрульні поліцейські.

Правоохоронці просять врахувати дану ситуацію та планувати свій маршрут в об’їзд місця ДТП.