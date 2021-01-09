Начальником Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Тернопільській області нині є Михайло Яцина.

Нагадаємо, у податковій службі триває реформування. Тож фактично із 10-го до 31 грудня 2020 р. у цій структурі на теренах Тернопільщини було 2 начальники. Тепер Іван Пунько став головою комісії з ліквідації, начальником Головного управління ДПС у Тернопільській області (юридичної особи), повідомили на сайті територіального управління. Петро Якимчук так і залишився заступником начальника Головного управління ДПС.

Про Михайла Яцину відомо, що він народився 20 червня 1969 р. у с. Сокілець Бучацького району. У 1995 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства (нині – ЗУНУ), спеціальність – «фінанси і кредит», кваліфікація – «економіст».

Трудова діяльність фахівця:

– 08.1989 – 06.1990 рр. – старший державний податковий ревізор-інспектор Кременецького райфінвідділу;

– 06.1990 – 09.1993 рр. – старший державний податковий інспектор відділу оподаткування населення ДПІ в Кременецькому районі;

– 09.1993 – 02.1994 рр. – старший державний податковий ревізор-інспектор відділу аудиту фізичних осіб ДПІ у Кременецькому районі;

– 02.1994 – 11.1996 рр. – головний державний податковий ревізор-інспектор відділу аудиту фізичних осіб ДПІ у Кременецькому районі;

– 11.1996 – 02.1997 рр. – головний спеціаліст по кадрах державної податкової адміністрації у Кременецькому районі;

– 02.1997 – 04.2000 рр. – старший державний податковий ревізор-інспектор відділу податкових розслідувань головного відділу податкової міліції ДПІ у Кременецькому районі;

– 04.2000 – 08.2005 рр. – старший державний податковий ревізор-інспектор групи перевірок в галузях виробничої та невиробничої сфери відділення дослідчих перевірок міжрайонного відділу податкової міліції Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції;

– 08.2005 – 04.2006 рр. – старший державний податковий ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції;

– 04.2006 – 03.2009 рр. – головний державний податковий ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції;

– 03.2009 – 05.2010 рр. – заступник начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції;

– 05.2010 – 05.2010 рр. – старший державний податковий ревізор-інспектор сектору акцизного збору управління оподаткування юридичних осіб ДПА в Тернопільській області;

– 05.2010 – 02.2012 рр. – начальник Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції;

– 02.2012 – 07.2013 рр. – начальник Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області ДПС;

– 07.2013 – 11.2014 рр. – заступник начальника–начальник Зборівського відділення Козівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів вобласті;

– 11.2014 – 04.2015 рр. – перший заступник начальника Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в області;

– 04.2015 – 08.2018 рр. – начальник Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС вобласті;

– 08.2018 – 09.2019 рр. – начальник Теребовлянського управління Головного управління ДФС в області;

– 10.2019 – 09.2020 рр. – начальник Теребовлянського управління Головного управління ДПС в області;

– 09.2020 – 12.2020 рр. – начальник Теребовлянської державної податкової інспекції Головного управління ДПС вобласті;

– із 10.12.2020 р. – начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Довідка. Телефон приймальні Михайла Яцини: (0352) 43-46-01. Електронна пошта: tr.official@tax.gov.ua.

Джерело: ТЕРЕН