До 6 років позбавлення волі засуджено екскерівника податкової інспекції та його трьох спільників за вимагання 40 тис доларів США неіснуючого боргу.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури визнано винними у вимаганні з погрозою вчинення насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, колишнього начальника Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області, який вимагав разом із 3 спільниками 40 тис доларів США неіснуючого боргу в тернополянина (ч. 3 ст.189 КК України). Експосадовця засуджено до 6 років позбавлення волі, його сина – до 5 років 6 місяців, а двох спільників

за примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань

(ч. 3 ст. 355 КК України) – до 4 років ув’язнення.

Прокурор довів у суді, що екскерівник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши ще двох жителів Тернопільщини, яким повідомлено неправдиву інформацію про наявність боргу у потерпілого, вимагали у громадянина 40 тисяч доларів США. Ці кошти потерпілий мав віддати за нібито привласнену ним продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого був син експосадовця.

При отриманні частини «боргу» в сумі 10 тис доларів США вимагачів затримали правоохоронці.

Розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Вирок ще не набрав законної сили.