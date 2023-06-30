Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з управлінь Державної податкової служби на Тернопільщині. Посадовець допустив несплату податків приватним підприємством на 32 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляють у ДБР.

Фігурант, який на той час очолював одне з управлінь тернопільської податкової, не забезпечив повернення державі 32 мільйонів гривень, які заборгувало місцеве підприємство-імпортер тютюнової сировини.

Підприємство ввозило сировину на пільгових умовах, але після зміни законодавства втратило такі преференції. Протягом п’яти років комерсанти безпідставно не сплачували до бюджету акцизний податок та податок на додану вартість. Згодом власники ліквідували підприємство, а усе майно та обладнання перереєстрували на інше товариство для уникнення арешту активів.

Податківець мав не допустити ліквідації підприємства із борговими зобов’язаннями перед державою. Однак жодних дій для блокування оборудки він не вчинив, через що держбюджет втратив 32 млн грн.

Посадовець обвинувачується у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Чиновника відсторонили від виконання обов’язків, також суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Готуються обвинувальні акти в ухиленні від сплати податків двом директорам і власнику вже ліквідованого підприємства (ч. 3 ст. 212 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.