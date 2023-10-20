На Тернопільщині на згарищі знайшли мертвим чоловіка

Нещасний випадок зареєстрували працівники поліції на території Теребовлянської територіальної громади.

На лінію “102” 19 жовтня надійшло повідомлення від оператора пожежної частини про те, що в селі Семенів горів житловий будинок. Причина пожежі – необережність під час куріння.

Після того, як рятувальники загасили вогонь і почали обстежувати кімнати, то в одній із них виявили тіло чоловіка 1975 року народження.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.