Учора в обласному лабораторному центрі провели 101 дослідження методом ПЛР. Підтвердилося 49 випадків захворювання. Відтак кожен другий виявився інфікованим COVID-19.

Серед заражених — 32 жителі обласного центру. Загалом у Тернополі кількість інфікованих зросла до 740, а в області наближається до трьох тисяч. Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, у регіоні другий тиждень поспіль простежується підйом захворюваності.

“Ситуація в області залишається складною. Показники захворюваності в області перевищують показники захворюваності по Україні. Ми, на жаль, реєструємо спалахи з числом постраждалих. Ми другий тиждень в області маємо тенденцію до зростання. Все це дає підстави говорити, що епідемічна ситуація є напруженою. Останніми днями реєструємо коронавірус серед медичних працівників. Це залишається серйозним негативним показником. Виникає запитання, які причини такої ситуації. Цьому сприяє порушення санітарно-епідеміологічних правил, зокрема, соціальної дистанції, засобів індивідуального захисту, уникнення непотрібних контактів”.

Повернувся коронавірус і до населених пунктів, де начебто минула епідемія. Зокрема, учора нові випадки зараження виявили у Монастириському і Кременецькому районах.

Софія Романська

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