Понад сім сотень людей заразилося COVID-19 у Тернополі. Учора в обласному лабораторному центрі виявили 18 нових випадків інфікування. Подолали недугу 207 тернополян, бореться з вірусом майже півтисячі жителів обласного центру.

Нині у лікарнях Тернополя перебуває 42 хворих на коронавірусну інфекцію. Серед них — семеро дітей. Порівняно із загальнообласними показниками, ситуація в місті виглядає кращою, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Втім, протягом тижня тенденції простежуються негативні.

“В місті Тернополі ситуація більш стабільна, немає тривалого перевищення критеріїв Кабміну, які використовуються для оцінки епідситуації. Захворюваність серед дітей є найнижчою в структурі вікової захворюваності. Діти до 17 років складають 8, 8% в структурі захворюваності, 18 – 29 років – 12,2 %. Тобто захворюваність серед цієї вікової категорії невисока. Перебіг захворювання, як правило, легкий, ускладнень немає. Серед дітей значно менша частка осіб з медичним ризиком. Традиційно у групі ризику перебувають особи понад 65 років з хронічними захворюваннями”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Нові випадки зараження у Тернополі пов’язують з порушенням карантинних вимог, а також поширенням інфекції в організованих колективах. Рівень колективного імунітету невисокий, що створює сприятливі умови для COVID-19.

Софія Романська

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