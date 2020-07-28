Станом на 28 липня в Тернопільській області за результатами 101 дослідження методом ПЛР – діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений протягом доби у 49 жителів Тернопільщини. Нових летальних випадків немає.

Як повідомляють у міській раді, за попередню добу видужало 8 осіб. Усього за період пандемії видужав 1 721 пацієнт. Проведено 70 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 5 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 4 осіб виявлено позитивний результат.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (32 особи)

Монастириський район (3 особи):

• с. Лазарівка – 3

Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1

Лановецький район (1 особа):

• с. Влащинці – 1

Бучацький район (4 особи):

• м. Бучач – 3

• с. Осівці – 1

Тернопільський район (4 особи):

• с. Байківці – 1

• с. Глибочок – 2

• с. Мишковичі – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

Чортківський район (1 особа):

• м. Чортків – 1

Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1

Підволочиський район (1 особа):

• с. Климківці – 1

Усього в Україні підтверджено 66 575 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу корона вірусну інфекцію виявили в 919 українців.

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