Станом на 28 липня в Тернопільській області за результатами 101 дослідження методом ПЛР – діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений протягом доби у 49 жителів Тернопільщини. Нових летальних випадків немає.
Як повідомляють у міській раді, за попередню добу видужало 8 осіб. Усього за період пандемії видужав 1 721 пацієнт. Проведено 70 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 5 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 4 осіб виявлено позитивний результат.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (32 особи)
Монастириський район (3 особи):
• с. Лазарівка – 3
Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Влащинці – 1
Бучацький район (4 особи):
• м. Бучач – 3
• с. Осівці – 1
Тернопільський район (4 особи):
• с. Байківці – 1
• с. Глибочок – 2
• с. Мишковичі – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
Чортківський район (1 особа):
• м. Чортків – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Климківці – 1
Усього в Україні підтверджено 66 575 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу корона вірусну інфекцію виявили в 919 українців.
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