Молочні продукти в середньому здорожчали від вересня на 17%. Про це повідомляє Держстат. За словами продавців, на тернопільських ринках і в магазинах ціни зросли на 18-25%.

Піднялося в ціні не лише молоко, а й сметана, сир, вершкове масло. Тенденції продавці пов’язують із сезонністю та інфляцією.

“Зараз вищі закупівельні ціни на молоко. Тому ми спостерігаємо зростання вартості іншої молочної продукції. Схожі тенденції простежуються кожного року. Влітку, молочна продукція дешевшає, а взимку дорожчає. Цього року на ціну вплинули й інші фактори, це підвищення цін на енергоносії, інфляція”, – каже підприємиця Ольга Поліщук.

За інформацією Держстату, молоко пастеризоване жирністю до 2,6% зросло у ціні на 10,1% (до 27,96 грн за кг); сири м’які жирні – на 12,7% (до 124,25 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 17,3% (до 74,43 грн за кг); вершкове масло – на 13,3% (до 49,93 грн за 200 г). Споживчі ціни у січні 2022 року проти жовтня 2021 року збільшилися на 0,8%.