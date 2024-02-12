На Тернопільщині подорожчали продукти: які і на скільки

У січні ціни на споживчому ринку області на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,5%.

Про це повідомляє видання Тернополяни з посиланням на Головне управління статистики Тернопільщини.

За даними відомства, найбільше – на 5,7% та 2,4% – подорожчали овочі та фрукти. На 1,9-0,7% зросли ціни на яйця, хліб, макаронні вироби, цукор, рибу та продукти з риби, молоко, м’ясо та м’ясопродукти, соняшникову олію. Водночас на 1,9-0,2% подешевшали продукти переробки зернових, рис, сметана, масло, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%: на тютюнові вироби – на 1,2%, алкоголь – на 0,5%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,1%, зокрема, одяг – на 5,2%, взуття – на 0,3%.

“Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,4% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 0,5%, амбулаторних послуг на 0,4%”, – зазначили в управлінні.

Ціни на транспорт знизилися на 0,8% через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Водночас на 4,7% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.