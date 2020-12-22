На що витратили 13 мільйонів гривень з Громадського бюджету

Двадцять один проект Громадського бюджету реалізували у Тернополі в 2020 році. За цей рік вдалося втілити у життя всі проекти, які виграли у конкурсі 2019-го року. Із міського бюджету на це витратили понад 13 мільйонів гривень. Із них 9,5 мільйонів на сім великих проектів та майже 3,7 мільйона на 14 малих. Було зекономлено 456 тисяч гривень за рахунок проведення процедур закупівель.

Про це розповіла начальник управління економіки, промисловості та праці Тетяна Корчак. Підсумковий звіт про виконання громадського бюджету депутати заслухали на другій сесії міської ради. Його підтримали 36 із 39 депутатів.

У результаті реалізації великих проектів в місті з’явився ще один громадський простір на вулиці Качали,1 та облаштували території, спортивні і дитячі майданчики біля шести шкіл: №5, 18, 21, 7, 8, Української гімназій імені Івана Франка. 12 із 14 малих проектів також передбачали встановлення дитячих, спортивних, ігрових майданчиків і вуличних тренажерів. Один стосувався благоустрою території перед входом до дитячої хорової школи «Зоринка», і ще один – встановлення відеокамер в ключових точках мікрорайону Дружба.

Стільки ж великих і малих проектів планують реалізувати і в 2021 році. На «Громадський бюджет» наступного року у казні Тернополя передбачено 15 мільйонів гривень.