Вісімнадцять проектів подали жителі Тернопільської громади на «Громадський бюджет 2024». Серед них було 13 великих та 5 малих.

За результатами голосування десять проектів можуть бути визнані переможцями: сім великих та три малих. Вони набрали необхідну кількість голосів: більше 500 – для великих та більше 300 – для малих. За даними міської ради, за великі і малі проєкти віддали 15879 голосів, з них понад 97% через онлайн-сервіси.

Проект «Шкільне подвір’я – територія інтелектуального розвитку, здоров’я та відпочинку учнів школи та жителів мікрорайону Східний» входить до трійки лідерів серед великих ініціатив. Йдеться про подвір’я школи №14, що на вулиці Клима Савура, 1. Його планують розширити, замінити знищене асфальтне покриття новою тротуарною плиткою, облаштувати осередки відпочинку та інтелектуального розвитку для дітей та дорослих. На другому місці – «Сучасний спортивний майданчик ТСШ№17 ім. Володимира Вихруща». Тут пропонують покращити покриття майданчика відповідно до сучасних спортивних норм та облаштувати локації для занять спортом дітей та дорослих на майданчику і тренажерах. Третій проект з найбільшою кількістю голосів – «Відкритий багатофункціональний спортивний простір». Його хочуть реалізувати на вулиці Богдана Лепкого, 6. Це має бути реконструкція відкритого спортивного простору для мініфутболу та волейболу на місці діючого футбольного поля з усією необхідною інфраструктурою.

Окрім вказаних можуть бути реалізовані ще такі проекти: «Будь активним заради Перемоги»; «Проект «Безпечний» – локація під відкритим небом для військовослужбовців, жінок, дітей та усіх бажаючих»; «Реконструкція шкільного саду під зону для навчання та відпочинку»; «Спортивний майданчик з благоустроєм території».

Серед малих проектів лідирує «Вільний клас 4.0». Його планують реалізувати у четвертій школі. Хочуть зробити шкільний двір сучасним, мобільним, комфортним. Для учнів, гуртківців, жителів громади це буде простором для проведення нестандартних уроків, виховних годин, майстер-класів, зустрічей поколінь, квестів, буккросингу, інтелектуальних змагань, поетичних фестивалів, свят тощо. Другий за кількістю набраних голосів – «Реконструкція пішохідної доріжки». Йдеться про доріжку на вулиці Братів Бойчуків. На третьому місці – «Мрія дитинства». Облаштувати локацію пропонують на вулиці Тарнавського, 26. Автор проекту зазначає, що поблизу аналогічних майданчиків немає, а ті що є, знищенні або в аварійному стані.

Остаточно, як зазначають у міській раді, проекти-переможці будуть визначені на засіданні Номінаційного комітету відповідно до кількості набраних голосів.