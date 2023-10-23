Конкурс громадських ініціатив триває у Тернополі. Прийом пропозицій завершився у міській раді в кінці вересня.

Цього року було зареєстровано двадцять чотири проекти: 14 великих та 10 малих. Із них Номінаційний комітет допустив до участі в голосування вісімнадцять: 13 великих та 5 малих. Голосування за ці проекти розпочнеться 26 жовтня і триватиме до 9 листопада.

Серед великих проектів, кошторис яких сягає двох мільйонів гривень, п’ять у категорії «Спорт»: «Сучасний спортивний майданчик ТСШ№17 ім. Володимира Вихруща», «Будь активним заради Перемоги», «Відкритий багатофункціональний спортивний простір», «Спортивний майданчик з благоустроєм території», «Капітальний ремонт спортивного майданчика бульв. Петлюри, 10». Чотири проекти у категорії «Публічний простір»: «Двір щасливих людей 15 Квітня 1», «Проект «Безпечний» – локація під відкритим небом для військовослужбовців, жінок, дітей та усіх бажаючих», «Реконструкція шкільного саду під зону для навчання та відпочинку», «Музейний дворик». Два – у категорії «Освіта»: Затишний внутрішній шкільний дворик для учнів (школа№20), Шкільне подвір’я – територія інтелектуального розвитку, здоров’я та відпочинку учнів школи та жителів мікрорайону “Східний”(школа № 14). По одному проекту у категоріях «Безпека» та «Комунальне господарство»: «Дорожнє містечко для навчання дітей правилам та культурі поведінки на дорозі» та « Реконструкція огорожі зоокутка в парку Сопільче», відповідно.

Серед малих проектів, на які необхідно до 500 тисяч гривень, є два у категорії «Освіта»: «Реконструкція пішохідної доріжки до ТЗОШ№20 ім. Руслана Муляра» та «Вільний клас 4.0» (школа №4). Ще два у категорії «Інше»: «Реконструкція дитячого майданчика «Молокія» в парку Т.Шевченка», «Мрія дитинства» та один у категорії «Дороги і транспорт»: «Реконструкція пішохідної доріжки».

Нагадаємо, що одна особа може проголосувати за два проекти: один великий та один малий. Свої голови за той чи інший проект можуть віддати ті, кому виповнилося 16 років, і хто зареєстрований у Тернопільській міській територіальній громаді. Проекти, які набрали менше 500 голосів серед великих та менше 300 голосів серед малих не будуть допущені до реалізації. Також на реалізацію проектів-переможців впливатиме фінансова та безпекова ситуація в країні.