Чотирнадцять проектів громадського бюджету та тридцять п’ять шкільного громадського бюджету реалізували минулого року.

Їх мали втілити у життя ще у 2022 році, але не зробили цього через введення воєнного стану. У 2022 було реалізовано тільки три проекти: 2 проекти громадського бюджету «Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській» і «Мій світ починається тут» на суму 3 664 508 гривень та шкільний проект «Новий шкільний дзвінок & радіо» суму 58 780 гривень. Всього позаминулого року було відібрано для реалізації 16 проектів громадського бюджету на суму 16 851 588 гривень та 37 проектів шкільного громадського бюджету на суму 1 782 275 гривень. Такі дані наведені у звіті, який заслухали на засіданні виконавчого комітету 24 січня.

Проекти-переможці «Громадський бюджет 2022» продовжили реалізовувати у 2023 році. Як повідомила начальниця управління економіки, промисловості та праці Тетяна Корчак, це 14 проектів на загальну суму 12 851 588 гривень: 4 великі на суму 7 851 588 гривень та 10 малих на суму – 5 000 000 гривень. Крім цього 36 шкільних проектів на суму 1 723 495 гривень. Проекти громадського бюджету всі втілили у життя, а один проект шкільного громадського бюджету «Багатофункціональна спортивно-відпочинкова локація» на базі ЗОШ №9 не реалізували через виникнення додаткових робіт.

Інформацію про реалізацію громадських бюджетів взяли до відома. Її також заслухають на черговій сесії міської ради, яка відбудеться другого лютого.