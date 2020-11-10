У тернополян в пріоритеті облаштування місць для занять спортом та пришкільних територій. Про це свідчать результати голосування за проекти громадського бюджету, які планують реалізувати наступного року.

На проекти-переможці планують витратити понад 15 мільйонів гривень. За ці кошти буде реалізовано орієнтовно сім великих пропозицій та чотирнадцять малих. До переліку переможців увійдуть ті ідеї, які набрали найбільше голосів.

Лідером від початку і до завершення голосування був великий проект «Молодіжний коворкінг-центр «Креативний простір «Аляска». Автор пропонує приміщення господарської будівлі на бульварі Дмитра Вишневецького, 8 перетворити на креативний відкритий простір для роботи, відпочинку та освітнього розвитку молоді, дітей та дорослих з мікрорайону «Аляска». «Усі охочі зможуть збиратися в неформальній атмосфері, ділитись ідеями, створювати та реалізовувати проекти, обговорювати та вирішувати питання, які стосуються різних аспектів життя, – зазначає він. – Молодіжні громадські організації матимуть можливість презентувати себе більшому колу людей та проводитимуть там зустрічі. Вчителі та учні шкіл матимуть змогу проводити тут нестандартні уроки, запрошувати цікавих людей, втілювати креативні ідеї».

На другому місці за результатами голосування серед великих проектів – «Живемо спортивно». Йдеться про створення сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям на території ТНВК №15, що на вулиці Лесі Українки,23 та розвиток інфраструктури Східного масиву. «Спортивний майданчик школи застарів, і не дає змоги повноцінно та у повному обсязі проводити заняття фізичною культурою, – зазначається в описі проекту. – Водночас учні нашого закладу постійно шукають можливості зіграти у футбол чи баскетбол на спортивних майданчиках інших навчальних закладів, які часто є платними. Реконструйований майданчик не лише покращить умови для занять учнів фізичною культурою, але й буде відкритим для доступу мешканцям мікрорайону, для безкоштовного залучення всіх бажаючих до оздоровлення».

На третьому місці – «Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем» на проспекті Степана Бандери, 14. Його автор пропонує замінити асфальтове покриття майданчика на сучасне штучне покриття для бігу, обгородити новими сітками, облаштувати зону спортивного відпочинку.

Окрім цих проектів, мають шанс отримати кошти на втілення у життя наступні: «Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10 «Шкільне подвір’я»; «Безпечна дорога до знань», «Капітальний ремонт волейбольного поля», «Комплексна модернізація території прилеглої до шкіл 26-27 для зайнять різними видами спорту».

Серед малих проектів найбільше голосів набрала пропозиція створити «Новий освітній простір для громади «Кінотеатр просто неба» на бульварі Дмитра Вишневецького, 8, на території ЗОШ №28. Там пропонується проводити уроки, зустрічі, збори, концерти, переглядати відеоматеріали, відпочивати.

На другому місці – «Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні «Канада» на території Тернопільської ЗОШ №23».

«На території Тернопільської ЗОШ №23 розташовані вуличні тренажери де діти та молодь проводять вільний час, – пише автор проекту. – Даний об’єкт перебуває в аварійному стані та має вкрай застарілий вигляд. Поблизу немає будь-яких вуличних тренажерів, де місцеві жителі могли б активно відпочивати. А територія ЗОШ №23 – хороше місце для облаштування сучасного спортивно-відпочинкового комплексу, де б молодь могла активно займатися спортом і проводити вільний час».

На третій сходинці – «Капітальниий ремонт гімнастичного спорядження “Здорові діти” у школі №7 на вулиці Юності, 11. Ідея в тому, щоб на території школи встановити гімнастичний комплекс «InterAtletika UT131», оскільки гімнастичне обладнання, яке є в закладі вже вичерпало свій ресурс.

До переліку переможців серед малих проектів також можуть увійти наступні пропозиції: «Спортивний майданчик «Доступна фізкультура», «Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука», «Освітньо-інформаційний простір» та інші.

Остаточних переможців серед проектів визначать під час засідання Номінаційного комітету, яке відбудеться у міській раді 11 листопада. Після цього їх перелік буде оприлюднений на сайті Тернопільської міської ради.