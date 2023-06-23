На одній з вулиць Тернополя невідомі зрізали дерева та кущі: не пошкодували навіть калину. ВІДЕО

На вулиці Слівенській у Тернополі невідомі зрізали дерева на зеленій зоні.

Про це Суспільному повідомила місцева жителька Жанна Кійко. На місце події викликали правоохоронців.

Біля будинку №11 на вулиці Слівенській у Тернополі зібралися місцеві жителі.

Що кажуть жителі

“Зрізали 5 дерев, 5 сосен, модрину. Це з хвойних дерев. Зрізали калину, яка вже навіть ягідки зав’язала. Дуже багато зрізали кущів. Зверніть увагу, біля дороги – кущі форзиції. Тут 5 величезних кущів зрізано. З іншого боку, так само, кілька кущів зрізаних. Дві аличі зрізані, величезні дерева. Дві акації. Горобина – дерево, яке дуже важко виростити”, – розповіла Жанна Кійко.

Іван Авдєєв, який живе в будинку, біля якого зрізали зелені насадження каже, купували саджанці за гроші мешканців, самі їх садили та доглядали.

“Тут була гола земля і ми вирішили засадити її зеленими рослинами. І от, хто що міг, те й садили, поливали”.

Щоб зафіксувати факт знищення зелених насаджень та з’ясувати, хто це зробив, люди викликали правоохоронців.

“Я проходила, бо хотіла скоротити трошки шлях додому і побачила, що стежка завалена і пройти неможливо. І я подивилася, що все зрубано”, – говорить мешканка будинку на вулиці Слівенській, 11 Ірина Маловічко.

Що каже поліція

Поліцейські взяли свідчення у мешканців та зафіксували факт знищення зелених насаджень.

“Буде заява зареєстрована, буде прийняте рішення об’єктивне і буде розписано на людей, які будуть займатися, хто це зробив”, – каже працівник карного розшуку Євген Оконський.

Сім років тому сюди вже викликали поліцію через спробу зрізати дерева, розповіла Жанна Кійко.

“Випадково побачили зі свого вікна, що готується зрізання величезного дерева берези і горіха. Вони вже обв’язали й готувалися зрізати ці дерева. Всі кущі вже були зрізані, це вже ми по-новому все посадили. Всі кущі лежали, такий самий почерк. Ми дізналися випадково, що тут планується забудова. Відповідно, ми зібралися, викликали поліцію, ДСНС навіть викликали, архбудконтроль, також ми звернулися в міську раду. Ми вимагали, щоб міська рада затвердила цю ділянку як зелену зону, якою вона і була впродовж багатьох десятиліть. І мер міста Надал сказав, що він дослухається до мешканців мікрорайону і врахує нашу думку, і ця ділянка буде захищена і буде створено сквер”.

За коментарем щодо зрізаних дерев на земельній ділянці біля будинку на вулиці Слівенській, 11 кореспонденти Суспільного звернулися до Тернопільської міської ради.

Що кажуть у міськраді

“За адресою Слівенська, 11 на зеленій зоні, про яку говорять мешканці, жодні дозволи чи обстеження на вирізання зелених насаджень не надавались управлінням житлово-комунального господарства. Управитель цього будинку каже, що вони такі роботи не проводили “, – сказала речниця міської ради Мар’яна Зварич.

За словами Мар’яни Зварич, на місце події має поїхати комісія.

“Комісія в складі працівників ЖКГ відділу благоустрою, також з екологічним інспектором держекоінспекції, щоб встановити факт зрізання цих зелених насаджень для того, щоб встановити факт, обрахувати наявні пошкодження, завдані збитки і після цього ці матеріали справи, якщо не буде встановлено, хто це зрізав ці зелені насадження, буде передано в правоохоронні органи”.

Галина Ковтун каже, вікна її квартири виходять на дорогу, по якій рухається транспорт. Дерева захищали її від пилу та шуму.

“Я проти того, щоб зрізали дерева. Стільки років росли. Вони захищали від пилу, повітря було чисте. У мене двоє онуків, не буде де піти погуляти. Сонце, спека, не буде жодної тіні. Дуже-дуже буде погано, не будуть діти захищені. І для дорослих людей також погано. Ми проти, щоб дерева винищували”.