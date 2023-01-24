Монета у 5 гривень за дизайном відомого художника з Тернопільщини отримала найвищу нагороду на міжнародному конкурсі

Дві найвищі нагороди міжнародного конкурсу «Монета року 2023» отримала Україна. Одна з них виконана за дизайном відомого художника з Тернопільщини Олега Шупляка.

Про це повідомляє Монетний світ.

Обираючи зі 100 монет, запропонованих Комітетом з номінацій міжнародного конкурсу «Монета року» COTY, судді зіткнулися з жорсткою конкуренцією монет з усього світу. Багато монетних дворів мали кілька номінацій, і голосування було рівним у багатьох категоріях, але в кожній міг бути лише один переможець.

Канада була одним із таких прикладів у номінації «Найкраща монета класичного розміру» Best Crown, вигравши категорію з найбільшою кількістю голосів, отриманих у всіх категоріях усього конкурсу COTY. Канада також перемогла в номінації «Найкраща обігова монета».

Австрія та Україна також отримали більше ніж одну нагороду, причому Австрія виграла в категоріях «Біметалічні» та «Інноваційні», а Україна посіла перше місце в номінаціях «Найкраща сучасна подія» та «Найхудожніша монета року».

Сполучене Королівство виграло у номінації «Найкраща монета року, присвячена історичній події».

Сполучені Штати забирають додому трофей за найкращу золоту монету року, Китай – за найкраще срібло, а Токелау – за найнадихаючішу монету року.

Переможці в кожній із цих 10 категорій пройдуть до фінального раунду конкурсу та змагатимуться за престижний титул «Монета року 2023».