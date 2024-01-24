Молоковоз зіткнувся з фурою, протаранив огорожу і “влетів” на подвір’я. ВІДЕО

На Тернопільщині молоковоз врізався у вантажний автомобіль MAN, а після зіткнення протаранив огорожу приватного будинку і виїхав на подвір’я. ДТП сталася на об’їзній дорозі Кременця.

В аварії постраждав водій молоковоза, його медики бригади швидкої допомоги з важкими травмами забрали в місцеву лікарню.

Аварія сталася близько 12:00 24 січня на об’їзній дорозі в Кременці. В поліції ZAXID.NET зазначили, що молоковоз їхав зі сторони цукрового заводу в центр міста. Раптово у машини тріснуло переднє ліве колесо. Авто потягнуло вбік і водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN.

Після зіткнення молоковоз протаранив огорожу приватного будинку і виїхав на подвір’я. В цей момент господарі дому знаходилися всередину будинку і не постраждали. Травми попередньо отримав лише кермувальник молоковоза.

«В результаті зіткнення водій молоковоза – чоловік 1964 року народження, отримав черепно-мозкову травму та забої. Його бригада швидкої допомоги госпіталізували в Кременецьку центральну лікарню, де йому надають належне лікування», – зазначив ZAXID.NET речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.

Правоохоронці за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини).