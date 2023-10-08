У Тернополі працівники ТЦК із застосуванням сили заштовхували в мікроавтобус чоловіків, в обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку.

Про це повідомляє місцеве видання “20 хвилин” та Тернопільський обласний ТЦК СП, передає Цензор.НЕТ.

Читачі “20 хвилин” надіслали редакції відео, на якому люди в формі жорстко “пакують” у мікроавтобус чоловіків. Читачі стверджують, що відео зняте 6 жовтня на вул. Тарнавського, поблизу ресторану “Бахус”, а також на вул. Лучаківського.

У коментарях писали, що з цього приводу були звернення до поліції. У поліції виданню повідомили, що у військовий час всі звернення, що стосуються працівників ТЦК, скеровуються до Військової служби правопорядку. Якщо порушення підтверджується, ВСП передає матеріали до Державного бюро розслідувань.

У військовій прокуратурі також повідомили, що передали всю інформацію і відео до ВСП. Наразі триває перевірка.

Тернопільський обласний ТЦК та СП опублікував коментар, в якому повідомив, що призначив службову перевірку щодо інциденту, водночас натякнувши, що конфлікт було спровоковано громадянами.

“Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Нанесення удару військовослужбовцю, як на одному з відео?

Для з`ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів”, – повідомили в ТЦК.

Водночас у ТЦК заявили, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій, визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби.