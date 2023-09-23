Футбольний експерт Віктор Леоненко поділився думкою про шанси донецького “Шахтаря” у Лізі чемпіонів. “Думаю, “Антверпен” буде 4-м у групі, але тут виникають питання. Проблема футболістів “Шахтаря” зараз в тому, що вони багато пропускають. А забивати багато не будуть – маю на увазі, в єврокубках. Це тут можна забити, скільки захочеш. І то не завжди виходить, як бачимо… Звісно, всі ми вболіватимемо за нашу команду. З “Порту” буде важко, вони завжди мало пропускають. Хотілося б, щоб за наших хоча б було не соромно”, – висловив думку експерт з доволі неоднозначною репутацією. Втім, за великим рахунком він не помилився: у першому номінально домашньому матчі в Гамбурзі проти “Порто” український чемпіон практично не мав шансів, полегшивши завдання суперникам власними безглуздими помилками – 1:3. Як резюмував гру Мирон Маркевич, футболісти “Порту” реально були в ролі господарів і в разі потреби могли додати й завершити справу розгромом. Тим часом у матчі Ліги конференцій у польському Любліні “Зоря” зуміла вибороти нічию (1:1) у поєдинку з лідером першості Бельгії “Гентом”.

Ми часто посилаємося на Англію як на еталон в організації футбольного бізнесу, дотримання правил і етичних норм. Сенс у цьому, напевно, є, однак… “Тоттенхем” досить негарно обійшовся зі своєю легендою Гаррі Кейном напередодні його трансферу в “Баварію”. За інформацією англійських ЗМІ, у день вильоту 30-річний форвард хотів заїхати на тренувальну базу команди, попрощатися з колишніми партнерами та забрати речі. Однак “Тоттенхем” в електронному листі повідомив Кейну, що йому не слід з’являтися на базі. Пізніше забрати особисті речі Кейна намагалася члени його сім’ї, але їх також не пустили на базу, після чого вислали їм речі футболіста кур’єром. Ось тобі й джентльмени, Fair play і все таке інше…

Гроші вирішують все в житті й у футболі зокрема? Та, як сказати… 37-річний іспанський захисник Серхіо Рамос відмовився від високої зарплати в саудівській лізі заради “Севільї”, в якій починав свій шлях у великому футболі. Захисник підписав контракт на 1 сезон. За цей рік футболіст заробить трохи більше 1 мільйона євро. У разі переходу до Саудівської Аравії його дохід був би майже в 15 разів вищим – пропозицію Рамосу робив багатенький саудівський “Аль-Іттіхад”. Сам же Рамос повівся в стилі середньовічного іспанського ідальго. “Мною завжди рухали імпульси та серце, а не гроші. Ось чому я не поїхав до Аравії або МЛС, а підписав контракт із “Севілью”. Повернутися сюди було для мене мрією”, – зізнався він.

Ми вже тривалий час лише збираємося (чи кажемо, що збираємося) боротися з корупцією в футболі, а от деінде вдаються до екстраординарних, просто таки хірургічних заходів для протидії цьому злу. Федерація футболу Болівії скасувала сезон у вищому національному дивізіоні – через оті самі договірні матчі та корупцію. “Вища рада професійного дивізіону прийняла рішення скасувати всі турніри сезону 2023”, – заявив голова FBF Фернандо Коста. Представники клубів також вимагали звільнити членів суддівської комісії, оскільки вони були визнані посібниками у проведенні договірних матчів у країні.Також FBF ухвалила рішення, що матчі у вищому дивізіоні продовжаться, але це буде вже зовсім новий турнір. Наразі очікують підтвердження від CONMEBOL – південноамериканського аналогу УЄФА.

Топ-10 гравців УПЛ з найбільшою трансферною вартістю:

Микола Матвієнко (“Шахтар”) – 20 млн євро Георгій Судаков (“Шахтар”) – 15 млн євро Артем Бондаренко (“Шахтар”) – 10 млн євро Лассіна Траоре (“Шахтар”) – 7 млн євро Микола Шапаренко (“Динамо”) – 7 млн євро Георгій Бущан (“Динамо”) – 7 млн євро Віталій Буяльський (“Динамо”) – 6 млн євро Валерій Бондар (“Шахтар”) – 5 млн євро Олександр Піхальонок (“Дніпро-1”) – 5 млн євро Олександр Зубков (“Шахтар””) – 5 млн євро

У недавніх матчах збірної Судаков (якщо не рахувати “привезеного” собі гола у грі з італійцями) грав, як мінімум, не гірше за Мудрика, який начебто коштує в 6 (!) разів більше…