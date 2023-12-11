Майже три десятки людей загинули у пожежах на Тернопільщині

На Тернопільщині цього року у пожежах загинули 28 людей. Про це повідомив на брифінгу речник ДСНС області Сергій Данілін. За його словами, частина пожеж трапилися у побуті.

У зимовий період ризик побутових пожеж зростає. Одна з причин – несправні обігрівальні прилади.

«Слідкуйте за станом печей і димоходів, справністю електроприладів і електропроводки, електричного і газового обладнання. Не вмикайте декілька приладів в одну розетку одночасно. Розетки повинні бути розміщені в легкодоступних місцях. Виходячи з дому, не забувайте вимкнути електроприлади, газові плити чи печі. Не залишайте без нагляду дітей, та не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами», – наголосив Сергій Данілін.

Від початку року рятувальники області ліквідували більше тисячі пожеж. Більшість із них трапилися через нехтування елементарних правил безпеки.