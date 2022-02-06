Сім летальних випадків із підтвердженим діагнозом коронавірусу зафіксували на Тернопільщині вчора.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, від штаму Омікрон летальність нижча, ніж від Дельти. Втім, кожного дня в регіоні фіксують 5-8 смертельних випадків з підтвердженим діагнозом COVID-19.

На Тернопільщині коронавірус найчастіше забирає літніх людей із супутніми захворюваннями. Проте трапляються смертельні випадки і серед молодших людей, які не мали жодних патологій. “На превеликий жаль, фіксуються зараз летальні випадки. Але не можу сказати, що у такій великій кількості, як ми це спостерігали раніше. Щодня переважно реєструємо по 5-8 смертельних випадків. Восени ми фіксували по 13-16 смертельних випадків. Летальні випадки ми переважно реєструємо серед пацієнтів 60 плюс, часто ці люди мають супутні патології. Коли вони ще інфікуються коронавірусом, то супутні патології їхні ускладнюються”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Загалом від початку пандемії коронавірус на Тернопільщині забрав 2265 людей. Однак це лише офіційна статистика. Лікарі припускають, що жертв цього вірусу набагато більше.