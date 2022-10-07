Андрій Пишний очолив Національний банк України. Раніше він був главою державного “Ощадбанку”. “За” проголосували 290 народних депутатів. Раніше цю посаду обіймав Кирило Шевченко.

Детально про нового очільника банку розповідає Суспільне.

Що відомо про Андрія Пишного

Пишний — український політик та банкір родом з Тернопільської області, йому 47 років. Він працює в “Ощадбанку” більшу частину кар’єри. Андрій Пишний прийшов у державний банк після вишу на посаду очільника юридичного управління у 2000 році. За три роки став першим заступником правління. У 2006 році був одним з ініціаторів реформи управління банку та введення Наглядової ради незалежних директорів. Проте реформу здійснити не вдалось, у 2006-му Віктор Янукович став прем’єр-міністром та змінив команду в державному банку.

Деякий час після цього Андрій Пишний працював у керівництві “Укрексімбанку”, займався наукою (захистив дисертацію на тему “Правовий статус державних банків України”), два роки (2007-2009 рр.) був заступником секретаря РНБО.

У 2010 він взяв участь в політичному проєкті Арсенія Яценюка “Фронт Змін” (очолив комітет партійного контролю). На парламентських виборах 2012-го Андрій Пишний балотувався до Ради і пройшов в парламент разом із командою Яценюка за списком “Батьківщини”. Після об’єднання “Фронту змін” та “Батьківщини” в 2013 був обраний заступником керівника “Батьківщини”.

Із Яценюком Андрія Пишного пов’язує багаторічна дружба. В інтерв’ю “Українській правді” в 2012 році він розповідав, що Яценюк був хрещеним його молодшої доньки.

“Ми познайомилися з Арсенієм ще в 1991 році. На першому курсі Чернівецького державного університету, юридичного факультету. У інституті Арсеній разом з Андрієм Іванчуком створив юридичну фірму “Юрек”. Я пізніше до них приєднався. Вона займалася консультаційними послугами”, — казав Пишний.

У березні 2014 року Андрій Пишний повертається до “Ощадбанку” головою правління. Найближчі п’ять років він проводить реформу та модернізацію банку, займається поверненням кредитів (за чотири роки банк виграв у судах сім тисяч справ і повернув собі 50 млрд грн). Саме за керівництва Пишним “Ощадбанком” Україна домоглась однієї з найбільш гучних перемог в міжнародному арбітражі з Росією: Арбітражний трибунал у Парижі 2018 року ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків на 1,3 млрд доларів. “Ощадбанку”, завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією. Пишний був СЕО “Ощаду” до 2020 року. А в травні цього року знов повернувся до команди банку як радник голови правління.

“У Андрія чималий досвід, який буде особливо цінним для банку у воєнний період. У буремному 2014 році — році початку російсько-української війни — він разом із командою забезпечив стабільне функціонування банку в умовах російської агресії на Сході і ми розраховуємо, що це стане нам у пригоді й в поточних умовах. Як і досвід перемоги в Міжнародному трибуналі проти РФ у справі про збитки, завдані внаслідок окупації Криму. Адже треба завершити цю справу та ініціювати інші — задля компенсації втрат, завданих агресором вже в цьому році”, — повідомив про це призначення голова правління банку Сергій Наумов.

Ще один напрям, за яким відомий Андрій Пишний, допомога людям з порушеннями слуху. У 34 роки він частково втратив слух. Він активіст deaf-руху в Україні, створив громадське об’єднання “Відчуй”, яке допомагає адаптації людей, які втратили слух або народилися з вадами слуху. “Ощадбанк” першим у Східній Європі відкрив банківські відділення, адаптовані для людей з особливими потребами.

Від початку російсько-української війни Андрій Пишний увійшов до складу так званої групи Єрмака — Макфола, яка займається розробкою санкцій проти Російської Федерації. До цієї міжнародної групи входить пів сотні експертів, а координують роботу групи голова Офісу президента Андрій Єрмак та відомий американський дипломат Майкл Макфол.

З Андрієм Єрмаком Андрія Пишного пов’язує і спільна благодійна діяльність.Так, фонд “Відчуй”, за даними сервісу Youcontrol, вони заснували разом.

Саме президент, за законом, подає кандидатуру голови НБУ до Верховної Ради, яка й приймає остаточне рішення. Очільника Нацбанку призначають на сім років. Два строки поспіль очолювати НБУ не можна.

Що відомо про попередника Пишного

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. “В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення”, — повідомив він.

Кирило Шевченко був призначений на посаду голови НБУ у липні 2020 року.

6 жовтня Комітет ВРУ з питань фінансів схвалив постанову про його звільнення. Як повідомив член комітету, народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк рішення прийняли без обговорення, тільки подякували за роботу.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Справа пов’язана з періодом, коли він керував “Укргазбанком”. Шевченка підозрюють у розкраданні коштів.

7 жовтня Шевченко заявив, що на нього чинили “майже дворічний політичний тиск”, який спричинив проблеми зі здоров’ям, а про оголошену йому підозру він дізнався зі ЗМІ, перебуваючи “за кордоном на лікуванні”.